Num balanço feito pelas 15h50 no município de Câmara de Lobos, é possível verificar que na freguesia sede de concelho a afluência às urnas neste domingo estava situada nos 23,22%, lembrando-se que no primeiro balanço, relativo ao final da manhã, era de 11,93%.

Prosseguindo a ronda pelas restantes freguesias, relativamente a esse horário das 15h50, já tinham votado 31,28% no Estreito, 28,11% no Jardim ad Serra, 34,52% no Curral das Freiras e 31,13% na Quinta Grande.

Indicadores que nos remetem para um acumulado no concelho de Câmara de Lobos na ordem dos 27,15%. Ou seja, votaram 8.850 eleitores dos 32.598 inscritos. No final da manhã, recupere-se, haviam votado 14,42% (4.700 eleitores).

Face a anteriores eleições europeias, no mesmo horário, das 15h50, a taxa de participação em 2009 era de 21,94%, em 2014 de 21,98% e em 2019 de 24,77%. Logo, a afluência este ano é superior.