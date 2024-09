SESARAM promove as Jornadas do Internato Médico 2024

O Serviço de Saúde da Região (SESARAM, EPERAM) promove as Jornadas do Internato Médico 2024, organizadas pela Direção do Internato Médico e pela Comissão de Internos do SESARAM, que terão lugar no Centro Cultural e de Investigação do Funchal nos dias 18 e 19 de outubro de 2024, com os pré-curso no dia 17 de outubro de 2024.

Este acontecimento “representa um evento marcante para a Direção de Internato Médico da Região Autónoma da Madeira e Comissão de Internos do SESARAM e unirá, este ano, toda a comunidade médica envolvida no Internato Médico a refletir sobre a complexidade da prestação de cuidados médicos ao doente demente”, conforme dá conta nota do SESARAM.

“Este é um tema muito necessário e para que melhores resultados sejam alcançados, é primordial a intervenção e os saberes de todos.

Multidisciplinar, Interdisciplinar e Transdisciplinar, são as palavras de ordem nesta Jornadas.

Se o trabalho da equipa multidisciplinar visa avaliar o paciente de maneira independente e executa planos de tratamento, a abordagem em equipe interdisciplinar dá a possibilidade de colaboração de várias especialidades que denotam conhecimentos e qualificações distintas. Já a transdisciplinaridade preocupa-se com uma interação entre as disciplinas, promove um diálogo entre diferentes áreas do conhecimento e seus dispositivos, visando cooperação entre as diferentes áreas.