Bom dia!

Autarcas que são candidatos às eleições regionais antecipadas suspendem o mandato até 27 de maio. Com essa interrupção, sobem a presidentes Jorge Santos (Ribeira Brava), Doroteia Leça (Calheta), Luís Teixeira (Porto Moniz), Fernando Góis (São Vicente), Nuno Moreira (Machico) e Élia Ascensão (Santa Cruz).

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca as listas às autárquicas. PSD surpreende com nove novidades. JPP mistura continuidade e renovação. PTP aposta em Raquel Coelho e Gil Canha.

Destaque ainda para uma entrevista. Bernardo Martins diz que “Não pode haver donos do 25 de Abril”. Antigo autarca e investigador explica em livro de 800 páginas como foi a Revolução na Madeira.

Sofia Canha com espaço na República é outro assunto de relevo nesta edição que destaca as acessibilidades. Cegos alertam operadores turísticos.

Conheça o jovem madeirense distinguido pela Forbes e não perca um roteiro de fim de semana com muito para escolher.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quinta-feira!