No fim de semana que antecede ao Rali Vinho Madeira, a Quinta Magnólia recebe a quinta edição dos “Clássicos da Magnólia”.

Estão expostos noa jardins automóveis e motas da primeira metade da década de 50, durante a qual a produção de automóveis em massa foi para a construção de veículos de mecânica simples.

Eduardo Jesus, secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, enalteceu a qualidade do evento, que conta com 33 veículos e 12 motas.

”Este é um evento que ganhou o seu espaço e os entusiastas da causa dos automóveis clássicos já não passa sem ele”, vincou o governante.

É uma exposição com curadoria e, por isso, tem sempre um tema associado, referiu, acrescentando que este ano está relacionado com a primeira metade da década de 50, com um ambiente criado com pormenores históricos da época, como a música, a dança e a performance.

”O grande motivo da organização” tem a ver com a divulgação, mas também com a recuperação dos carros clássicos que existem na Região, disse ainda.

A realização um fim de semana antes do Rali Vinho Madeira visa marcar no calendário, para quem gosta do mundo automóvel, este certame na Quinta Magnólia, antes da prova rainha do Rali madeirense.

Entre os clássicos em exposição, o destaque vai para o Mercedes Benz 300D adenauer Limousine’, da coleção da Região, fabricado em 1952, na Alemanha.