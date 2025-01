Criado em 2022, com Orçamento da Região, o Programa de Apoio à Garantia de Estabilidade Social (PROAGES) – uma medida destinada a comparticipar as despesas fixas dos agregados familiares que trabalham - beneficia atualmente 20 famílias em São Roque do Faial, freguesia que recebeu, esta tarde, a visita da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude.

Ana Sousa presidiu, esta quinta-feira, à cerimónia do 34.º aniversário da Casa do Povo de São Roque do Faial, em representação do presidente do Governo, Miguel Albuquerque, altura em que enalteceu o vasto leque de atividades desenvolvidas pela IPSS e recordou o apoio e contributo do Executivo madeirense na sua execução.

“É neste envolvimento entre quem organiza e quem participa que o Governo Regional vê concretizado parte da sua missão e que nos dá motivação para continuarmos a apoiar estas Instituições”, vincou, agradecendo também “o papel desempenhado pelos voluntários na vida diária da Casa do Povo, que revela a atitude de ajudar o próximo e lutar por um bem coletivo, um exemplo que deve ser refletido na nossa sociedade”.

Equiparada a IPSS em 2018, a Casa do Povo de São Roque dispõe de um centro de dia, dinamiza cinco grupos culturais - o Grupo Coral, Tunacedros, Grupo Recreativo, Orquestra de Bandolins e o Grupo de Tocares e Cantares “Camponeses” - uma revista e diversas iniciativas de cariz social e cultural.