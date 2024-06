Diogo Piçarra, não levou ‘tu e eu’ mas sim um monte de gente à frente mar da Ribeira Brava. O cantor português, que venceu a edição de 2021 do talent show ídolos, subiu ao palco há instantes, já depois das 23 horas, altura em que milhares já o aguardavam com paciência e bom tempo.

Refira-se que há autocarros gratuitos a passar por todas as freguesias do concelho, assim como a partir do Funchal com destino à Ribeira Brava. A noite prolonga-se com o ‘Paredão Baile Funk’, a cargo do Café do Teatro.

Amanhã, os cabeça de cartaz das Festas de São Pedro na Ribeira Brava são os ‘Anjos’.