Aproveitando as comemorações do dia Internacional das Pessoas com Deficiência, que se assinalou no passado dia 3 de dezembro, o PAN-Madeira lembrou hoje a data e sublinhou a importância de “garantir os direitos desta comunidade, que ainda enfrenta desafios e discriminação em diversos setores da sociedade”. Apesar dos avanços, realça o partido num comunicado, “persistem obstáculos que limitam a plena participação das pessoas com deficiência na vida social, política e económica da Região Autónoma da Madeira”.

Na nota, o PAN salienta uma estimativa que aponta que “cerca de 14% da população portuguesa vive com algum tipo de deficiência, realidade que não difere muito na Madeira”. “Estas pessoas enfrentam barreiras que dificultam não só o acesso a serviços essenciais, como também a oportunidade de contribuírem ativamente para a construção de uma sociedade mais inclusiva e equitativa.”

“O PAN Madeira defende medidas urgentes e concretas que promovam a igualdade de oportunidades e o respeito pela dignidade humana. Propomos iniciativas que assegurem mobilidade acessível com a gratuitidade dos passes dos transportes públicos, ampliação da rede de apoio institucional e maior representação em espaços de decisão. Abrir espaço para pessoas com deficiência em cargos públicos e políticos é, para nós, uma prioridade, pois são estas vozes, frequentemente marginalizadas, que melhor compreendem as necessidades e os desafios que enfrentam”, pode ler-se.

Válter Ramos, vice-porta-voz do PAN Madeira, citado na mesma nota de imprensa, sublinha: “É importante que igualmente se crie residências adequadas às pessoas com deficiências, incluindo lares. Pois o cuidado a estas pessoas é especifico e merece ter uma tenção especial. As pessoas com deficiência merecem viver com dignidade.”

A concluir, o PAN “reafirma o seu compromisso em lutar por políticas públicas que promovam a justiça social, instando todas as entidades públicas e privadas a unirem esforços para erradicar a discriminação e construir um futuro mais inclusivo”.