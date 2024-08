O PAN Madeira, que esteve no terreno, visitando as zonas mais afetadas pelos incêndios, nomeadamente no Curral das Freiras e no Jardim da Serra, considerou, hoje, que “as perdas materiais e o trauma emocional são imensuráveis, e é incompreensível que, diante deste cenário, se insista em realizar festividades que, neste contexto, são desprovidas de sentido”.

Manifestando a sua profunda indignação e repúdio pela realização dos Fachos em Machico, numa altura em que a Madeira deveria estar de luto e em solidariedade com as vítimas dos incêndios que ainda assolam a região. “A decisão de prosseguir com esta tradição, revela uma falta de sensibilidade e de respeito para com as populações afetadas e para com os bombeiros que lutam incansavelmente contra as chamas”, diz o PAN.