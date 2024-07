“Nada mudou desde o primeiro Programa”, diz Nuno Morna

Nuno Morna, deputado único da Iniciativa Liberal, também já teve oportunidade de intervir no debate do XV Programa de Governo Regional, revelando-se muito duro com o presidente do Governo Regional.

Diretamente a Miguel Albuquerque, disse que “nada mudou desde a última vez que aqui esteve e eu lhe disse que não confiava em si”.

Nuno Morna clarificou também que não se tratou de uma segunda ronda de negociações porque na primeira ocasião, na elaboração do primeiro Programa, o Governo limitou-se a recolher um conjunto de ideias do manifesto eleitoral.

Disse que Albuquerque “não pediu imunidade a esta Assembleia ou Conselho de Estrado para esclarecer”, dizendo que para o presidente do Governo Regional “imunidade e impunidade parecem ser irmãs gémeas”.

“Não é parte do problema, é o problema”, disse Morna a Albuquerque.“Que garantia pode dar que daqui a uns meses o que sucedeu em janeiro não se repete”, questionou.

Albuquerque ripostou que “não sou eu, nem me compete num processo de inquérito, que decorre de denúncias anónimas fazer esse pedido”. Quem promove esse pedido é o MP e até agora não fui contatado para nenhuma diligencias”, esclareceu.