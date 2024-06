Bom dia!

- A Agência Espacial Portuguesa e a Ordem dos Engenheiros da Região da Madeira promovem, a partir das 10h00, no Museu da Eletricidade, o evento ‘Observação da Terra para a Região da Madeira’.

- Em Câmara de Lobos, pelas 11h00, a inauguração do reservatório do Ribeiro Real.

- Às 11h00, vai decorrer o hastear das Bandeiras Azul e de Qualidade de Ouro na Praia da Calheta.

- Pelas 11h00, a cerimónia do hastear a Bandeira Azul na Praia da Foz da Ribeira do Faial, pelo Município de Santana.

- A tomada de posse da Mesa da Secção de Vinhos da ACIF está agendada para as 12h00, na Rua dos Aranhas 26.

- Pelas 15h00, no salão da Câmara Municipal do Funchal, a apresentação da 24.ª edição do Funchal Jazz Festival 2024.

- Às 16h00, a inauguração da exposição ‘As costas francesa e portuguesa sob o olhar dos satélites’, no MadeiraShopping.

- A abertura da exposição ‘Querido Diário, mal posso esperar por crescer’ realiza-se às 18h00 no Centro de Desenvolvimento Humano da Fundação Cecília Zino, no Funchal.

- No Museu Henrique e Francisco Franco, às 18h00, há música com Bruna & Luís, integrada na iniciativa ‘Música nos Museus’.

- A Galeria dos Prazeres reabre esta tarde, pelas 18h00, e apresenta a exposição evocativa do 25 de Abril de 1974, intitulada ‘ESCRAVOS.INSULAE_Do 25 de Abril, 50 anos depois’, de António Barros.

- A apresentação do Ponta do Sol - Campo de Férias 2024 é às 18h30, no Centro Cultural John dos Passos.

- Às 21h00, na Assembleia Legislativa da Madeira, a Orquestra de Bandolins da Madeira homenageia, em concerto especial, o maestro Eurico Martins.

- Esta noite há Marchas Populares de São Pedro. Em Câmara de Lobos às 21h30; na Ribeira Brava às 22h00.