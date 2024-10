Apenas um quarto do dispositivo de socorro afeto à Proteção Civil madeirense é profissional, revela a manchete de hoje do JM.

A grande maioria dos 750 bombeiros registados não desempenha a função como atividade principal, mas este é um cenário que terá de ser alterado após a aprovação do novo quadro de financiamento às corporações.

Por outro lado, a Câmara Municipal do Funchal adjudicou recentemente à Dogtel a administração do Canil Municipal do Vasco Gil. Ao JM, José Spínola, gerente da empresa, receia que o valor de quase 600 mil euros seja insuficiente para colmatar os custos associados ao tratamento de “todos os cães e gatos” do concelho.

No Porto Santo, Roberto Silva ganha balanço para as autárquicas do próximo ano. Antigo autarca tem sido apontado como a melhor solução para encabeçar a lista do PSD nas próximas eleições, numa altura em que Nuno Batista é criticado por alegado distanciamento do partido.

“20 mil chegam esta semana a bordo de cruzeiros”; “Árvore tomba para a estrada e atinge três viaturas”; “Vida e Inovação inspiram conferência dos engenheiros”; e “José Manuel Rodrigues admite chumbar Orçamento” fazem as demais chamadas da Primeira de hoje.