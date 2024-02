O cabeça de lista do NOS Cidadãos, António Fernando Santos, defendeu hoje, no debate promovido pelo JM e pela rádio JM FM e pelo canal naminhaterra.com, que a habitação será um dos pilares da sua campanha para as eleições legislativas nacionais.

Assumindo não ter “grandes esperanças de eleger um deputado”, António Fernando Santos referiu que a sua candidatura servirá para alertar para os problemas da Região, em particular para os jovens, que enfrentam dificuldades para aceder à habitação.

António Fernandes Santos considera que a solução deve passar pelo estímulo para o aparecimento de cooperativas de habitação, à semelhança do que sucedeu no passado.

O modelo a seguir será com controlo, sublinhou, e com limitações de venda posterior nos primeiros dez anos. Esta solução será para responder aos mais carenciados.

Para o candidato, as soluções disponíveis hoje não conseguem atender à procura, considerando que há cerca de 5.000 famílias à espera e possivelmente quando as casas previstas no PRR estiverem prontas o número de faltas deverá atingir as sete mil famílias.

De referir que estavam previstos para o debate de hoje cinco candidatos.

Isabel Montalvão Silva, cabeça de lista pelo Ergue-te, e Lia Gouveia, do Volt, tinham presença confirmada para participar do debate, no entanto, por razões pessoais não compareceram.