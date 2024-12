“O presidente do Governo Regional, na sua habitual predisposição diária para governar sob o signo da mentira e do medo, veio garantir, sexta-feira, que a empreitada de construção da Unidade de Saúde do Porto Santo ‘vai parar’”, refere o JPP, em comunicado, ditando que se trata de “uma completa falsidade”.

“Mais depressa se apanha um mentiroso do que um cambado. Foi o que aconteceu a Miguel Albuquerque”, vinca o deputado eleito pelo Porto Santo, Carlos Silva.

O JPP assegura à população da Madeira, mas em especial à do Porto Santo, que “o presidente do Governo mente descaradamente”, e apoia tal afirmação em documentos oficiais, aprovados na Assembleia Legislativa Regional (ALRAM).

“A Unidade Local de Saúde do Porto Santo é uma obra cofinanciado no âmbito do Programa Madeira 2030, cujos trabalhos estão atualmente em curso. A obra tem orçamento plurianual e por essa razão é que, já este ano, apesar de a Madeira ter ficado sete meses sem orçamento por decisão de Miguel Albuquerque, do PSD e CDS, a obra continuou, em regime de duodécimos, suportada pelos mais de 4 milhões de euros inscritos no PIDDAR”, lê-se no comunicado.

“Albuquerque, o PSD e o CDS podem, portanto, continuar a executar a obra através do PIDDAR aprovado para vigorar em 2024 e onde se encontram inscritos 7,9 milhões de euros para investir em 2025”. Mesmo que acontecesse um imprevisto, se Miguel Albuquerque, o PSD e o CDS não se regerem ‘por meros interesses partidários e sobrevivência política’, podem sempre invocar interesse público para prosseguir com a empreitada”, evidencia o JPP-

“O presidente do Governo emancipou-se não como um líder que inspira confiança, mas em profeta da desgraça”, enfatiza o deputado do JPP, Carlos Silva. “O JPP sente que tem o dever institucional e a obrigação de esclarecer com verdade e rigor a população e, ao contrário de Miguel Albuquerque, garante que não haverá nenhuma desgraça se a Madeira tiver de ser governada no regime de duodécimos”, adita.

Carlos Silva vale-se do exemplo recente: ”O que se passou este ano durante sete meses, prova a mentira pegada do PSD e Albuquerque, nós trazemos uma mensagem de confiança, não há nenhuma tragédia, os funcionários públicos não ficaram sem salários, os pensionistas receberam as suas reformas, as pessoas tiveram cuidados de saúde, os hospitais e os centros de saúde não fecharam, as empresas continuaram a trabalhar, as instituições sociais e culturais fizeram o seu trabalho, nenhuma obra parou, portanto, aquele cenário catastrófico que Miguel Albuquerque e a sua propaganda andaram a propalar, foi falso e tudo o que voltar a dizer hoje, amanhã e depois sobre estes assuntos é pura mentira.”

Em bom rigor, a obra da Unidade de Saúde do Porto Santo “só irá parar se Miguel Albuquerque preferir prosseguir o clima de chantagem e de medo, ou por pura incompetência, trocando o que é verdadeiramente prioritário por gastos com dezenas de nomeados e campos de golfe em vez de cuidar da saúde dos porto-santenses e de quem nos visita”, frisa o parlamentar.