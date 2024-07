Os autarcas das 54 juntas madeirenses estão hoje em destaque no primeiro Anuário das Freguesias com a marca JM, desenvolvido em parceria com a delegação da Madeira da ANAFRE.

Um documento que pretende dar a conhecer os homens e mulheres que estão na linha da frente do primeiro poder autárquico e cujo desempenho é cada vez mais importante, como assevera o presidente do organismo que tutela a ANAFRE na Região, Celso Bettencourt, atual presidente da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos.

Em entrevista ao JM, conteúdo que integra a revista que é lançada hoje, Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses, o autarca câmara-lobense faz questão de valorizar todos os que, consigo, mostram “disponibilidade para ouvir” e manifestam “ter proximidade e vontade” de ajudar as pessoas, predicados que entende serem essenciais para o desempenho das funções numa junta de freguesia.

Refira-se que o Anuário está disponível para assinantes na edição em papel e online e nas Juntas de Freguesias.