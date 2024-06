Cumpre-se hoje sete anos desde a privatização da empresa EJM, adquirida pelos acionistas AFA e ACIN, que engloba as marcas JM e rádio JM FM.

7 anos de procura constante pela verdade e rigor, com empenho coletivo de uma equipa que dá a cara pela informação.

Não obstante as inúmeras dificuldades de quem integra um setor que continua a ser pouco valorizado pelos decisores políticos face ao brutal aumento de custos, continuamos a lutar pelas notícias, com ética e com regras.

Uma missão difícil, como certamente saberão os onze presidentes de Câmara, que hoje coordenam uma página da edição impressa do JM. O desafio de dar notícias sobre os seus municípios não foi fácil, mas todos corresponderam da melhor forma.

Miguel Silva, diretor do JM, no seu editorial de hoje, aborda os “7 anos de afirmação”. “Apesar das dificuldades, apesar da crise política e dos seus efeitos, o Jornal insiste, persiste, resiste e não desiste. E neste ano passado fomos capazes de garantir informação de qualidade a tempo e horas. Fizemos notícias do que aconteceu e anunciámos muito do que veio a confirmar-se. Fizemos entrevistas, aumentámos significativamente as reportagens, acompanhámos três campanhas e respetivas eleições. Investimos em sondagens. Demos palco para debates.

Neste ano que passou, marcámos como poucos o primeiro mês dos 50 anos do 25 de Abril.

Iniciámos novas rubricas que nos levaram para fora da Redação. Mantivemos o espaço para Opinião. Segurámos o Desporto com direito a capa própria. Investimos nas tecnologias. Melhorámos a forma como chegamos aos Leitores e Anunciantes na edição online e na rádio JMFM.”

E assumimos o compromisso de mesmo rumo, com idêntico trabalho e dedicação.