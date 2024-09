O avistamento de lobos-marinhos tem acontecido com alguma frequência nas últimas semanas nas praias da Região, monopolizando as atenções dos banhistas. De facto, não é comum, e, nos últimos cinco dias, pelo menos duas situações foram reportadas, uma das quais no Caniçal e outra no Lido, que reportámos aqui.

Em função disso, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, emitiu uma nota onde alerta para os cuidados a ter, sublinhando que deve ser evitado o contacto com o animal.

“Se estiver em terra, e avistar um lobo-marinho no mar, não entre na água enquanto o animal não se afastar. Manter sempre uma distância de segurança; Se estiver a nadar, e aparecer um lobo-marinho, desloque-se calmamente para terra, evite qualquer contacto com o animal e saia da água; Evite ainda fazer ruídos e não permita a aproximação de animais de estimação ao lobo-marinho; Partilhe estas regras de conduta com as pessoas que estejam no local do avistamento.