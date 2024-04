Bom dia! É quinta-feira!

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h00.

* O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita às 11h00 o Hospital da Luz/Clínica da Carreira, à Rua Câmara Pestana.

* No âmbito da 2.ª edição do VivaCidade, às 12h00, acontece um concerto promovido pelo ‘Trio Clássico’, no Mercado dos Lavradores. Pelas 17h00, na Rua Dr. Fernão de Ornelas, a encenação artística ‘Do outro lado da rua também vive gente’, pela OITO - Oficina de ideias das Terras do Oeste.

* O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará pelas 12h00 no salão nobre do Governo Regional, onde decorrerá a cerimónia de assinatura de contrato-programa entre o Governo Regional e a Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny.

* A reunião do executivo da Câmara Municipal da Ponta do Sol vai começar às 15h30, no salão nobre do edifício dos Paços do Concelho, com 12 pontos em agenda para apreciação e votação.