A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, participou hoje na entrega de duas bicicletas elétricas à Polícia de Segurança Pública (PSP), numa cerimónia que teve lugar na Junta de Freguesia de São Martinho.

A entrega foi acompanhada pelo Comandante Regional da PSP, Abreu Matos, e pelo presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, Marco Gonçalves.

Cristina Pedra expressou a sua satisfação por esta iniciativa pioneira, que visa melhorar a mobilidade e a eficiência das forças de segurança.

“Estas bicicletas, com motores elétricos, permitirão aos agentes realizar a sua atividade com menor esforço físico, facilitando a mobilidade e a eficiência no desempenho das funções”, disse.

A autarca destacou ainda a vertente sustentável do projeto, que tem sido desenvolvido pela Junta de Freguesia de São Martinho com grande dinamismo, alinhado com os objetivos de proximidade e inovação.

“Este projeto alia sustentabilidade a uma atuação de proximidade, permitindo à polícia aceder a locais de difícil acesso e responder mais rapidamente às necessidades da população. Este projeto é uma mais-valia para a freguesia e para o concelho do Funchal.”