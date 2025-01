A chuva está de volta à ilha e marcará presença ao longo deste fim de semana. De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o céu estará em geral muito nublado e haverá períodos de chuva, em geral fraca, a partir do início da tarde.

Já o vento será em geral fraco (inferior a 20 km/h) de oeste/sudoeste.

O frio também será uma constante ao longo do dia, com temperaturas que não deverão ultrapassar os 19ºC.

Já quanto ao estado do mar, o IPMA prevê para a costa norte ondas de noroeste com 1,5 a 2 metros e para a costa sul ondas de sudoeste com 1 a 1,5 metros.

A temperatura da água do mar irá rondar os 19/20ºC.