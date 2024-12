Morreu António Loja, figura marcante da história política da Madeira. Faria 90 anos no próximo dia 22.

Nascido no Funchal em 1934, licenciou-se em Ciências Históricas e Filosóficas e em Ciências Pedagógicas, pela Universidade de Coimbra.

Com uma participação cívica muito ativa, candidatou-se pelo círculo do Funchal numa lista de Oposição Democrática, em 1969, e foi nomeado Presidente da Comissão Administrativa da Junta Geral do Funchal logo após o 25 de abril de 1974, mas demitiu-se do cargo em 1975 com a convicção de que teria de exercê-lo apenas na sequência de uma vitória eleitoral.

Foi deputado do PS à Assembleia da República entre 1976 e 1979, e à Assembleia Legislativa da Madeira entre 1980 e 1984.

Exerceu as funções de professor do ensino secundário de 1971 a 2000.

