Eleições: CDU diz que “está na hora do voto que responda à injustiça social”

A candidatura da CDU às eleições regionais do próximo domingo realizou hoje uma ação de campanha no alto de Santa Maria Maior, onde a população reivindica a construção de um arruamento.

O transporte de uma garrafa de gás às costas, foi o exemplo dado pela candidatura encabeçada por Edgar Silva, sobre as dificuldades diárias dos moradores dependentes de um “acesso difícil às habitações”.

Segundo Herlanda Amado, candidata da CDU, “um dos exemplos do agravamento das desigualdades sociais é a contínua falta de vontade dos governantes em construir acessos rodoviários que garantam às populações uma via segura até às suas casas”.

“A falta de transporte público ou o peso de uma garrafa de gás a levar até casa são exemplos das reivindicações da população que vivem nesta zona alta da freguesia de Santa Maria Maior, no Funchal. A construção de um acesso rodoviário entre o Largo do Miranda e o Caminho do Terço já foi uma promessa de vários governantes e têm-se prolongado no tempo, e aqui sem distinção, com falsas promessas quer do PSD-CDS, quer do PS”, sublinha.

A candidata considera que “estas situações contribuem para o agravamento das dificuldades e desigualdades sentidas por todos os que vivem nas periferias dos centros urbanos.

Edgar Silva reforça que “está na hora de construir um resultado que responda às exigências da situação actual, numa Região que enfrenta intoleráveis desigualdades e uma brutal injustiça na distribuição da riqueza criada”.

“Agora é preciso um voto que responda aos problemas do subdesenvolvimento. Agora é preciso um voto que responda aos problemas da injustiça social existente nesta terra”, adianta apelando ao voto na candidatura comunista.