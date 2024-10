EFA: 56 adultos receberam diplomas e certificados

Cinquenta e seis cidadãos receberam hoje os respetivos diplomas dos cursos de nível básico e secundário e de dupla certificação frequentados na Escola Básica com Pré-escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro (Galeão) e em bairros sociais.

A sessão contou com a presença do secretário regional de Educação. Ciência e Tecnologia, que deu os parabéns aos formandos e teve uma palavra de reconhecimento para com os professores, pela adpatação a uma tipologia de ensino diferente daquela para a qual foram preparados.

Jorge Carvalho considera os cursos EFA (Educação e Formação de Adultos) um projeto fundamental para a formação de cidadãos capazes e uma oportunidade para aqueles que não frequentaram a escola quando era mais novos.

No Nível Básico (equivalência ao 9.º ano), 15 concluíram a formação; 8 nos bairros sociais e 7 na escola. No Nível Secundário (equivalência ao 12.º ano), 17 concluíram a formação; 10 nos bairros sociais e 7 na escola. Foram também ministrados os cursos de dupla certificação, de técnico de ação educativa; técnico de apoio familiar e apoio à comunidade; técnico de informática-sistemas e técnico administrativo, concluídos com sucesso por 24 formandos.