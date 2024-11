A 14 de novembro, é assinalado o Dia Mundial da Diabetes, uma data estabelecida pela Federação Internacional da Diabetes (FID) com o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS) em resposta às crescentes preocupações sobre a ameaça económica e à saúde representada pela diabetes, sendo reconhecida pela Organização das Nações Unidas através da Resolução 61/255 da Assembleia Geral, a 20 de dezembro de 2006.

Esta data, oferece uma oportunidade para ampliar a consciencialização sobre a diabetes como um problema relevante de saúde pública global e enfatizar a importância de implementar ações coletivas e individuais orientadas para melhorar a prevenção, o diagnóstico e a gestão da doença.

No que diz respeito a números, em todo o mundo, são cerca de 537 milhões de pessoas que sofrem com a doença, e 6,7 milhões de mortes, segundo dados da FID de 2021.

Em Portugal, e segundo o relatório anual do Observatório Nacional da Diabetes (2023), em 2021 a prevalência estimada da Diabetes na população portuguesa com idades compreendidas entre os 20 e os 79 anos (7,8 milhões de indivíduos) foi de 14,1%, correspondendo a cerca de 1,1 milhões de portugueses neste grupo etário que tem Diabetes.

Na RAM, segundo o último Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico (INSEF 2015), estimava uma prevalência de Diabetes de 10,9%.

Campanha Mundial

Para o triénio 2024-2026, a FID propôs como tema da sua campanha “Diabetes e Bem-estar”, enfatizando o movimento em direção à mudança no tratamento da diabetes que melhorará a vida diária e o bem-estar daqueles que vivem com a doença. Destaca os milhões de pessoas que diariamente vivem com diabetes e sofrem com o peso e as consequências da doença, realçando a importância de priorizar o seu bem-estar físico e mental.Por outro lado, em 2024, a OMS propõe o tema “Quebrando Barreiras, Colmatando Lacunas”, sustentando o compromisso de reduzir o risco de diabetes e de garantir que todas as pessoas diagnosticadas com a doença tenham acesso a tratamento e cuidados equitativos, abrangentes, acessíveis e de qualidade. Para uma vida melhor com Diabetes – reduzir o peso da doençaViver com Diabetes tem impacto no bem-estar físico e mental de milhões de pessoas, e na esperança de vida.A diabetes pode ser tratada e as suas consequências evitadas ou retardadas com medicamentos, consultas médicas e exames regulares e tratamento para as complicações da doença.Cerca de 70% dos casos da diabetes tipo 2 – doença do comportamento – resulta da obesidade e do sedentarismo. Hábitos alimentares pouco saudáveis e estilos de vida sedentários associados à urbanização são fatores comuns que contribuem para o desenvolvimento da diabetes tipo 2. Assim, reconhece-se a necessidade de abordar os fatores de risco das doenças não transmissíveis, através de mudanças no estilo de vida e que tenham em conta as determinantes ambientais, culturais e socioeconómicas dos problemas de saúde.

Para prevenir e gerir a Diabetes Tipo 2, a DRS recomenda a adoção de um estilo de vida saudável, reduzindo o risco individual de diabetes:

- Peso adequado: Alcançar e manter um peso corporal saudável;

- Vida ativa: Manter-se fisicamente ativo com pelo menos 30 minutos de exercício moderado por dia;

- Alimentação saudável: Reforçar o consumo de frutas e legumes frescos, cereais integrais e leguminosas, evitando a ingestão de produtos com elevado teor de açúcares, sal e gorduras saturadas;

- Sem álcool e tabaco: Não fumar e limitar o consumo de bebidas alcoólicas.

“A DRS associa-se ao Dia Mundial da Diabetes, convidando todas as pessoas a priorizar o seu bem-estar e a adotar um estilo de vida saudável”, refere nota de imprensa.