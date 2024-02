Dia do Corpo de Vigilantes da Natureza da RAM celebrado esta sexta-feira

A Secretária Regional de Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes, presidirá amanhã, dia 2 de fevereiro, às 11h30, a cerimónia comemorativa do Dia do Corpo de Vigilantes da Natureza da Região Autónoma da Madeira.

Após as intervenções iniciais será realizada a apresentação do livro ‘Jaques - O Vigilante’, de Cristina Costa e Silva

O Corpo de Vigilantes da Natureza é um serviço auxiliar de polícia que tem como competências genéricas a vigilância, fiscalização e conservação relativas ao ambiente e recursos naturais, conforme disposto no n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2021/M, de 11 de março, que aprovou o regime legal da carreira especial de vigilante da natureza.