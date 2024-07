Miguel Castro (Chega), fala em “obras fantasma” e diz que não é possível continuar com “elefantes brancos” na Região, pedindo um plano para requalificar vários lugares que, defende, a sua ativação seria benéfica para os madeirenses e porto-santenses.

No caso, o deputado referia-se à Fábrica das Algas do Porto Santo, Fábrica das Mocas, a Marina do Lugar de Baixo e o heliporto do Hospital do Funchal.

O secretário das Finanças reconheceu que houve projetos “menos conseguidos” e respondeu com a renaturalização da marina do Lugar de Baixo com verbas do Orçamento da Região e, no que respeita à Fábrica das Moscas, na Camacha, a sua colocação no mercado.

Tem lugar a esta hora da manhã o debate para apreciação do relatório anual “A Região Autónoma da Madeira na União Europeia - 2023”.