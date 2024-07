No final, foi Ricardo Vieira a relevar, antes de mais, o desenlace da véspera, a aprovação do Programa de Governo, que diz devolver tranquilidade a todos.

Acerca do encontro com o secretário regional das Finanças, registou a “grande abertura do Governo para conversar”, mostrando-se para já agradado com o documento.

Contudo, lembra que carece de uma análise mais profunda para verificar que medidas propostas no Programa, muitas das quais oriundas do CDS, estarão agora plasmadas no Orçamento Regional.