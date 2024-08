O encerramento das atividades de verão promovidas pela Associação Casa do Voluntário será em ambiente de festa, esta quinta-feira, dia 29, às 14h30, com uma matiné, animada pelo Dj OXY, no Design Centre Nini Andrade Silva.

A Associação Casa do Voluntário criou o projeto Academia Jovem Ativo (AJA), que tem como objetivo principal a valorização pessoal e integração das crianças e jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 15 anos, com necessidades de inclusão social, nomeadamente, através da viabilização de atividades desportivas, lúdicas, formativas e cognitivas.

O objetivo visa “dar oportunidade a todos os jovens de poderem praticar certos desportos, providenciando, oportunidade de evolução desportiva, e incentivando à prática da mesma”. Várias parcerias asseguram o projeto, desde entidades privadas e oficiais, com o intuito de conseguirem realizar o máximo de atividades possíveis.

A festa contará com a presença das crianças e respetivos técnicos do Projeto Renascer@Nogueira-E9G, financiado pelo Programa Escolhas e integrado no Alto Comissariado para as Migrações, cuja IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira constitui-se entidade promotora, surge da necessidade de colmatar comportamentos de risco associados ao contexto territorial da sua intervenção, freguesia da Camacha, com foco particular nos residentes no Bairro da Nogueira.

Outra associação participante nesta festa de encerramento das férias de verão será a Garouta do Calhau. A Garouta do Calhau é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS). Nos alicerces dos princípios fundamentais estão o altruísmo, o humanismo, a dignidade, a solidariedade, a bondade, a justiça e a tolerância. Esta associação prossegue com o projeto ‘Férias Divertidas’.