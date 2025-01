O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos visitou hoje os utentes internados no 4.º piso do Hospital Dr. Nélio Mendonça com o objetivo de congratular as primeiras famílias beneficiárias do cartão Kit Bebé de 2025, um ma medida do Governo Regional de apoio à natalidade que já contemplou mais de 10 mil recém-nascidos, entre 1 janeiro de 2019 e 31 de dezembro 2024, com um valor superior a 5 milhões de euros.

O Programa Kit Bebé, implementado pelo Governo Regional da Madeira, através do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE, IP-RAM), tem como finalidade auxiliar as famílias na aquisição de produtos de saúde e bem-estar, medicamentos de uso pediátrico e vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação, em todas as farmácias da Região Autónoma da Madeira (RAM).

Em comunicado, o IASAÚDE lembrou que podem requerer o Cartão Kit Bebé todos os progenitores residentes na RAM, sempre que ocorra o nascimento de um descendente. A comparticipação tem, atualmente, um plafond de 600 euros. De referir que este programa já sofreu duas atualizações do valor atribuído por bebé.

Em 2019 o plafond era de 400 euros, tendo sido atualizado para 500 em 2020 e para 600 em 2023. O prazo para requerer o cartão foi também alargado, em 2022, de 90 para os 180 dias atuais. Nesse mesmo ano, foi implementada a plataforma online, que veio facilitar o acesso ao programa e controlo por parte dos progenitores.

O cartão Kit Bebé pode ser requerido junto dos serviços administrativos da maternidade do Hospital Dr. Nélio Mendonça, nos serviços administrativos do IASAÚDE, IP-RAM, ou na plataforma eletrónica disponibilizada para o efeito, tendo a validade de um ano. Nesta plataforma, podem ainda ser consultados os produtos comparticipados através deste programa e o plafond disponível.

O governante aproveitou a visita para agradecer aos profissionais de saúde por todo o trabalho realizado no SESARAM, todo o ano, mas em particular nestas épocas festivas do Natal e fim de ano.