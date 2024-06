O oitavo Encontro de Carros Clássicos conta com dezenas de veículos que podem ser observados hoje, entre as 10 e as 17 horas, no Polidesportivo do Faial.

Organizado pela Junta de Freguesia do Faial, este evento tem vindo a contar com um número crescente de viaturas, desde motas a carros ligeiros ou ‘pesados’.

Hoje, este encontro tem levado vários visitantes à freguesia ao longo do dia, uma vez que os madeirenses gostam de conhecer e de fotografar este tipo de veículos. Segundo refere a junta, são modelos que raramente saem à rua, de variadas idades e marcas.