As iluminações de Natal na Calheta já estão acesas, um momento assistido por centenas de pessoas, residentes e turistas, que se deslocaram à vila.

As ‘luzes’ natalícias brilham, por esta altura, em várias artérias do concelho, nomeadamente nos centros das oito freguesias e junto às igrejas onde vão decorrer os autos de Natal.

O arranque da noite fez-se, contudo, com a inauguração do presépio concelhio, montado junto ao jardim do “Forno da Cal”.

De resto, referir que as habituais barracas instaladas na marginal da Calheta também irão garantir as iguarias da festa até o início de janeiro.