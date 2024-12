O Departamento de Ambiente da Câmara Municipal do Funchal está a organizar o 9º Concurso Reutilizar no Natal, com o objetivo de consciencializar a população em geral para a importância da reutilização dos resíduos, apelando à criatividade de todos os participantes durante esta época festiva.

Assim, os interessados em participar devem enviar, no máximo, quatro fotografias de uma decoração natalícia criada a partir de resíduos, juntamente com a identificação dos materiais utilizados.

As submissões devem ser feitas por mensagem privada na página de Facebook do Ambiente Funchal até ao dia 27 de dezembro de 2024: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064435699991

“Refira-se que, no ano passado, este concurso contou com mais de uma trintena de candidaturas que originaram 5.626 reações on-line, tendo os prémios, nas duas categorias existentes, Individual e Coletiva, sido entregues no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal com a presença da vereadora Nádia Coelho, que detém, entre outros, o pelouro do Ambiente”, lembra o município, em nota de imprensa.