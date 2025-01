Está publicada, no JORAM, III Série, número 1, de 20 de janeiro deste Regulamentação Coletiva de Trabalho que a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude faz questão de destacar.

Trata-se do acordo de empresa entre a CARRISTUR-Inovação em Transportes Urbanos e Regionais, Sociedade Unipessoal Lda e a Federação dos Sindicados de Transportes e Comunicações. Neste acordo, há alteração salarial entre outros. O mesmo acontece com o contrato coletivo entre a Associação Portuguesa de Facility Services-APFS e o Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Atividades Diversas-STAD e outros.

Na mesma data, foram publicadas as portarias de extensão do contrato coletivo de trabalho entre a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal e o Sindicato dos Trabalhadores do setor de Serviços (SITESE), que abrange cantinas, refeitórios e fábricas de refeições). O que está em causa é também alteração salarial, entre outras medidas. Foram ainda publicadas as portarias de extensão do contrato coletivo entre a Associação de Empresas de Segurança e a Federação dos Sindicatos da Indústria e Serviços, que contém também alteração salarial.

Por último, destaque ainda para a portaria entre a Associação de Empresas de Segurança e o Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Atividades Diversas- STAD.