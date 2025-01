Arquivado processo que tinha Eduardo Jesus como arguido

O Ministério Público acaba de arquivar o inquérito aberto na sequência de uma denúncia que apontava para eventuais ilícitos do secretário regional de Economia Turismo e Cultura.

A decisão, que vinha sendo comentada desde ontem, acaba de ser confirmada na edição online do DN. A mesma informação acrescenta que a decisão do Ministério Público é justificada com a “inexistência de crime” e “insuficiência de indícios”.

O caso que aparentemente envolvia Eduardo Jesus acabou por fragilizar ainda mais o Governo Regional e teve imediata condenação política por parte dos partidos da oposição.

Com esta decisão, o secretário regional de Economia, Turismo e Cultura deixa de estar na condição de arguido. O mesmo acontece com a ex-diretora regional de Turismo, Dorita Mendonça, conforme acrescenta o DN.

Na origem da denúncia estaria um eventual conflito de interesses com uma declaração de utilidade turística atribuída ao empreendimento Quinta do Furão, que tem um irmão do secretário como gerente e o marido da ex-diretora regional como diretor.