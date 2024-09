Dois aventureiros realizaram hoje o percurso até ao miradouro da Ponta do Rosto, na Vereda da Ponta de São Lourenço, no Caniçal, ao volante, imagine-se, de uma motorizada. Hoje foi dia de encontrar outra maneira de chegar ao miradouro e aproveitar as belas paisagens da costa norte e sul da Madeira. E, essa, foi simplesmente ao volante de uma motorizada...

Aparentava ser impossível, mas estes dois indivíduos arriscaram e conseguiram realizar o itinerário sem qualquer “operação Stop”. A foto foi tirada por um leitor do JM que pergunta onde andam as autoridades, especialmente os responsáveis do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN).