“TRAMAmos a Geometria” é o título da exposição organizada pelos alunos e professores de Geometria Descritiva da Escola Secundária de Francisco Franco que amanhã é inaugurada pelas 10 horas.

Instalada até 31 de outubro no corredor do 3.º piso da escola, junto às salas onde é lecionada a disciplina de Geometria Descritiva, a exposição visa criar uma relação de proximidade e familiaridade com os alunos que frequentam a escola e com a comunidade educativa na vivência dos espaços físicos.

O trabalho exposto decorre do desenvolvimento de uma atividade programada que aconteceu no 3.º período do ano letivo 2023/24 como componente letiva (desenvolvimento dos itens do 1.º, 2.º e 3.º períodos do currículo do 10.º e 11.º ano; criação de composições geométricas segundo os sistemas de representação diédrica e axonométrica).

Os alunos na disciplina de Geometria Descritiva procuraram com recurso a uma ampla utilização dos elementos visuais de uma linguagem plástica em materiais e suportes, menos usuais, uma transversalidade com o domínio plástico-expressivo.

O suporte de cada projeto é composto por um quadrado dividido por uma diagonal (os triângulos), um branco e outro preto ou cinza, podendo os alunos acrescentar mais um triângulo com a mesma dimensão.

O título da exposição reflete uma composição – organização básica dos elementos – numa estrutura de trama triangular sobre a qual se desenvolvem os trabalhos expressivos.

Estão envolvidos na exposição alunos de 10.º ano das turmas 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e alunos de 11.º ano das turmas 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, sob coordenação científica e pedagógica dos professores Arlete Franco, Duarte Sousa, Mafalda Sofia Fernandes, Pedro Berenguer e Teresa Mafalda Gonçalves.