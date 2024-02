90 mil euros investidos em requalificação de veredas na Ribeira Brava

Algumas veredas do concelho da Ribeira Brava foram, recentemente, requalificadas pelos colaboradores da Junta de Freguesia, num processo que traduz um investimento na ordem dos 90 mil euros.

A vereda do Lombo Cesteiro foi alvo de requalificação total, nomeadamente do piso, varandins, muralhas e levadas. Por sua vez, na vereda da Apresentação foram colocados varandins e recuperados os já existentes. Na Fonte Pinheiro foram requalificadas duas veredas, tendo sido recuperado o piso, varandins, levadas e muralhas, além de terem sido colocados varandins em calha na estrada. Também a vereda do Moreno foi requalificada na totalidade, além da vereda do Caqueiro, em São João.

No total, foram recuperados cerca de 1.200 metros. Marco Martins, presidente da Junta de Freguesia da Ribeira Brava, que na passada quinta-feira procedeu a uma visita a veredas requalificadas juntamente com o executivo da Junta e Ricardo Nascimento, presidente da autarquia, refere que estas obras só foram possíveis “devido à colaboração da Câmara Municipal da Ribeira Brava com o protocolo de comparticipação de execução de empreitadas de reabilitação de veredas”.

“Temos de garantir boas acessibilidades à população e população e trabalhar em conjunto em prol da nossa comunidade”, frisa o edil agradecendo a colaboração da autarquia bem como aos colaboradores da Junta que participaram nestas intervenções, “por todo o seu empenho e dedicação”.