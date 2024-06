Ao repto lançado pela bancada do PSD, no sentido de que “este é um tempo de consensos”, lançado pela bancada do PS já ripostou.

Sancha Campanella no âmbito do Programa do XV Governo Regional, questionou se será desta forma que se chegam a consensos.

Ou seja, no seu entendimento no documento que está em debate estarão de facto agregadas “293 propostas”, mas que foram “copiadas sem negociação”, acusou a deputada socialista, apontando outras matérias reivindicadas pelos socialistas que não constam no Programa de Governo.

Tudo junto resulta, conforme reiterou, na indisponibilidade da sua bancada para viabilizar o Programa de Governo que, recorde-se, tem votação alinhavada para quinta-feira.

