Um homem, com cerca de 50 anos, ficou ferido, enquanto estava a trabalhar, na sequência de um corte com uma máquina.

Os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e da Ponta do Sol receberam o alerta e mobilizaram para o local, o sítio do Jangão, na Lombada, concelho da Ponta do Sol, dois elementos da corporação.

A vítima, que sofreu cortes profundos, recebeu o tratamento pré-hospitalar e seguiu, em primeiro lugar, para o Centro de Saúde. Após a chegada da ambulância foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber a devida assistência médica.

Segundo o que foi possível apurar, o homem ficou com cortes em três dedos de uma das mãos.