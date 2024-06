Um grupo de turistas portugueses terá protagonizado esta madrugada cenas de pancadaria na zona do Garajau, no Caniço.

As agressões terão ocorrido entre as 01h45 e as 2 horas da manhã.

Testemunha ocular revelou ao JM que estiveram envolvidos mulheres e homens, alegadamente todos integrados no mesmo grupo. Existiam pessoas da freguesia no local, mas não conseguimos apurar se estiveram no centro das discussões.

Não há informação de feridos, mas a pancadaria chegou a causar muitos gritos. As agressões começaram num bar da localidade e passaram para a via pública, em plena estrada.

Fonte policial revelou ao JM que uma patrulha da PSP, já depois das duas da manhã, abordou vários indivíduos que estavam a provocar distúrbios na via pública, muito perto da rotunda do Hotel Dom Pedro Garajau.

A mesma fonte garante que não assistiu a qualquer agressão, porque quando chegou apenas existiam discussões verbais entre várias pessoas.

No entanto, a postura e a roupa rasgada de alguns cidadãos acabaram por denunciar desacatos.