O animal não é de uma das raças selvagens em extinção.

Uma fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) confirmou ao JM que um Lince foi encontrado numa residência, no Funchal.

Para já, está confirmado de que o animal não é de uma das raças selvagens que estão protegidas e ou de alguma raça que está em vias extinção. Trata-se sim alguma espécie de África ou da América do Sul, ambas não estão em risco de extinção. A mesma fonte garantiu que a autuação dos profissionais da Guarda teve em conta a proteção do animal, que deverá ter entrado por via marítima na Madeira, juntamente com muitos equipamentos e mobiliário para essa habitação.

O Lince Caracal, que é a espécie capturada pela GNR, é um animal selvagem, mas de muito trato fácil, em alguns países é um animal de domestico.