Um aluimento de terras provocou, durante a última noite, danos numa viatura que se encontrava estacionada junto ao Clube Naval do Funchal, tal como o JM já publicou durante esta manhã.

No local já se encontra uma equipa a avaliar o sucedido a fim de proceder a uma avaliação técnica mais pormenorizada.

De acordo com o que foi relatado ao Jornal por Inês Pereira, da administração do condomínio Apartamentos do Mar, a ocorrência está relacionada com a rutura de um tubo de esgoto que se encontrava no interior do muro, que acabou por ruir parcialmente esta noite.

“Os muros que suportam a piscina e o solário estão completamente intactos, sem uma única fissura”, adiantou. Importa referir que os danos que o muro apresentava já tinham sido sinalizados, havendo, por isso, já a identificação de um presumível “risco de aluimento daquela parte”, disse.

Há cerca de vinte dias foram aprovadas, em assembleia, as respetivas obras. Volvido esse tempo, um carro ficou soterrado com pedras e terra às 22h50 desta terça-feira. Sabe-se, ainda, que durante a manhã, a Câmara Municipal do Funchal iniciou os trabalhos de limpeza, numa ação que Inês Pereira considera “exímia e rápida”.

“Felizmente não houve quaisquer danos humanos. A autarquia foi bastante cooperativa e amanheceu a limpar as pedras de maneira que se devolvesse o mais rapidamente possível a circulação automóvel”, referiu. Ainda a este respeito, Inês Pereira reforçou o facto de a vedação em torno da área da piscina ter sido colocada por “mera precaução”.