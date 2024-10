Mandla Mandela, neto do primeiro presidente negro da África do Sul, Nelson Mandela, disse que o governo do Reino Unido lhe negou um “visto de entrada” por causa do seu apoio ao Hamas e da sua posição sobre a guerra entre Israel e a Palestina.

Mandla Mandela viu-se impedido de viajar para o Reino Unido onde iria participar como orador em várias reuniões pró-Palestina em Manchester, Edimburgo e Glasgow, depois de ser sido informado de que precisaria de visto, apesar de ser portador de um passaporte do governo sul-africano, o que, normalmente, lhe permitiria entrada isenta de visto.

Refere mesmo ter recebido uma missiva do Ministério do Interior do Reino Unido enviada a Mandla Mandela informando-o de que o seu pedido de visto havia sido negado devido ao seu “apoio ao Hamas”.

Mandla Mandela confirmou ter sido recebedor da carta no passado dia 21 de outubro, quinta-feira, na qual consta:

“Sua presença no Reino Unido foi avaliada como não propícia ao bem público com base nos factos de que você se envolveu em comportamento inaceitável, tendo feito várias declarações que apoiam, explicitamente, o Hamas e toda a sua violência terrorista, incluindo, a glorificação do ataque de 7 de outubro a Israel e ao seu líder recentemente falecido Ismail Haniyeh”.

A carta alude a várias postagens de Mandela no Instagram nas quais expressa o seu apoio ao Hamas e aos palestinos, incluindo uma que o mostra com Haniyyeh, que veio a falecer em consequência de um ataque aéreo em julho deste ano.

“Foi observado que Mandla Mandela compareceu ao funeral de Haniyeeh em agosto, tendo-se encontrado com ele duas vezes em janeiro e abril deste ano e postado uma foto sua com um importante líder do Hamas, Khaled Meshaal”.

“Como tal, a sua presença no Reino Unido, é considerada uma ameaça à sociedade pois muito provavelmente causaria tensões entre as comunidades judaicas do Reino Unido. É do interesse da comunidade recusar o seu visto para proteger a segurança pública e evitar desordem ou crime no Reino Unido”.

Mandla referiu que a recusa do visto é uma tentativa de restringir o seu movimento e liberdade de expressão, comparando-a aos desafios enfrentados pelo seu avô Nelson Mandela, que passou 27 anos na prisão pelo seu papel na luta contra o ‘apartheid’.

Algumas organizações pró-Palestina criticaram o Reino Unido pela decisão de recusar conceder um visto.