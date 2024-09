O Marítimo perdeu, por 4-1, na receção ao Sporting, em jogo a contar para a terceira jornada do Campeonato Nacional Sub-15 - 1.ª Divisão, disputado esta manhã.

A jogar em casa, os jovens madeirenses ainda conseguiram, a espaços, equilibrar a partida e colocar em sentido a defensiva verde-e-branca, mas os erros defensivos custaram caro e permitiram ao Sporting chegar ao intervalo já com uma vantagem de 3-0, com golos apontados por Rodrigo Mendes (11’), Diego Farinha (35’) e um autogolo de Rodrigo Teles (39’).

O resultado era algo pesado para a realidade do encontro. Apesar do domínio sportinguista, os verde-rubros deram boa resposta e produziram algumas jogadas ofensivas com potencial, sobretudo no final do primeiro tempo. O golo de honra, porém, só chegaria aos 63 minutos, por intermédio de António Dinis, na cobrança de um pontapé de grande penalidade.

Os jovens madeirenses ainda procuraram dar seguimento à reação e chegaram a estar perto do segundo golo num par de ocasiões, mas os lisboetas conseguiram segurar o controlo do jogo sem grandes dificuldades. O resultado final ficou selado em 4-1, graças à execução exímia de Rodrigo Mendes na cobrança de um livre direto, perto da esquina da grande área, já nos descontos (80+5’).