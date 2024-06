Bom dia!

Roberto Martínez confessou “muita tristeza” por ter perdido Otávio, devido a lesão, mas considerou o substituto Matheus Nunes uma “escolha natural”. Portugal defronta hoje (19h45) a Finlândia ainda sem Cristiano Ronaldo.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda a II Liga. Ilhéus campeões da invencibilidade. O Marítimo, com Fábio Pereira, igualou o registo do Santa Clara ficando 15 jogos sem perder. Nacional completou 13 encontros sem derrotas.

Saiba ainda que CAB conquista taça nacional em sub-16 femininos e que 50 anos depois chegou a justa homenagem no andebol. A primeira equipa feminina a competir no plano nacional foi alvo de um tributo, ontem, pela Direção de Serviços do Desporto Escolar e o Liceu Jaime Moniz. A estreia ocorreu em abril de 1974.

Já no golfe, Matilde e Afonso conquistam títulos regionais.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta terça-feira!