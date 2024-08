Rui Coelho candidato à Associação de Futebol da Madeira

Está assumida a candidatura de Rui Coelho à presidência da Associação de Futebol da Madeira.

Sabe o JM que o candidato já decidiu avançar e já tem falado com presidentes de diversos clubes de futebol da Madeira.

O candidato prepara agora um programa eleitoral que vá ao encontro das preocupações dos clubes.

Coelho, que é neste momento adjunto da presidência da Câmara Municipal do Funchal, já exerceu semelhantes funções na presidência do Governo Regional e foi durante anos deputado do PSD na Assembleia Legislativa da Madeira.

Recorde-se que a Associação de Futebol da Madeira é liderada por Rui Marote há vários anos. Porém, o atual presidente já fez saber que não tenciona recandidatar-se.

Antes da candidatura de Rui Coelho, já era público o interesse de dois outros nomes, Elmano Santos e João Santos.