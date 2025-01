O jogo que estava marcado para dia 15 de janeiro passa para dia 12, este domingo.

O início do encontro será às 15h30.

O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo Nacional através de um comunicado.

“Inicialmente reagendado para 15 de Janeiro, o CD Nacional informa que por acordo de ambas as sociedades desportivas, o encontro da jornada 17 da Liga Portugal Betclic diante do FC Porto será disputado no dia 12 de janeiro, domingo, a partir das 15h30, no Estádio da Madeira. Mais se informa que serão válidos apenas os bilhetes adquiridos para a data inicial (3 janeiro), nos postos de venda oficiais (CD Nacional, sponsors oficiais, Liga Portugal, Lojas Continente e FC Porto). Relembramos que os cartões de sócio do CD Nacional são pessoais e intransmissíveis, sendo a sua duplicação ou revenda totalmente proibida”, declarou o clube madeirense.

Adiado originalmente para o dia 15 de janeiro, quarta-feira, a partir das 17 horas, o jogo da 17ª jornada da Primeira Liga vai, desta forma, ser antecipado em três dias e ser jogado numa data que se abre após a eliminação do FC Porto da Taça da Liga (recorde-se que a final da prova será jogada no sábado, dia 11).