Alvinegros estão de volta à I Liga. Triunfo sobre o Tondela no período de compensações confirmou a tão desejada subida a uma jornada do fim do campeonato.

Dezenas de adeptos receberam equipa em festa no Aeroporto da Madeira. ‘Nacional de primeira’ é o destaque do JM Desporto.

‘Marítimo vence e reforça fé no 3.º lugar’ é outro destaque nesta edição.

Na Taça da Madeira ‘Juventude de Gaula conquista o troféu’ e na I Liga destaque para a vitória do Porto frente ao Boavista, ao cair do pano, são outras chamadas.