Bom dia!

O futuro do técnico madeirense não passa pelo futebol europeu a curto prazo. Em declarações ao JM, Leonardo Jardim, que esteve ontem a inaugurar a sua nova loja de vinhos no Funchal, faz um balanço positivo da época no Al Rayyan, no Qatar, onde foi vice-campeão.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o Europeu. Sérvia evita derrota nos descontos; Bomba de Hjulmand trava Inglaterra; Espanhóis mostram credenciais de candidatos. Quanto a nós, Jota quer qualificação sem calculadora. Jogador português alerta para a importância de vencer a Turquia e garantir já a passagem à fase eliminatória.

Saiba ainda que paixão sportinguista está em foco na Madeira. Paulo Gomes e Fernando Mendes são os convidados de um almoço de adeptos leoninos que ocorre amanhã no Lagar.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta sexta-feira.