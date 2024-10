II Liga: Marítimo vai vencendo FC Porto B

Em duelo da 7.ª jornada da II Liga, que se iniciou às 14h00 deste sábado, o Marítimo enfrenta o FC Porto B nos Barreiros.

Decorridos que estão os primeiros 25 minutos dos encontro, o Marítimo vai vencendo por 1-0.

O golo foi apontado por Rodrigo Borges, de cabeça, após um livre batido por Euller.

Em relação ao onze titular maritimista, o técnico Silas apostou no mesmo onze que empatou com a UD Leiria, em Rio Maior, na última ronda.Onze do Marítimo: Gonçalo Tabuaço, Igor Julião, Romain Correia, Rodrigo Borges, Pedro Empis, Rodrigo Andrade, Noah Madsen, Fransérgio, Euller, Carlos Daniel e Patrick Fernandes.



À entrada para o relvado, refira-se, os futebolistas entraram com camisolas rosas, no âmbito do Outubro Rosa, mês de prevenção do cancro da mama, e acompanhados por cães, até tendo em conta que ontem se assinalou o Dia Mundial do Animal.