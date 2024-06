Bom dia!

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou ontem o arquivamento do processo do caso do jogo entre Leixões e Nacional, mantendo assim o título de campeão da II Liga ao Santa Clara. Foi provada a utilização irregular do atleta, mas também o consentimento prévio da Liga, pelo que o clube prevaricador não foi sancionado.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda a seleção. Portugal no pódio dos mais valiosos. De acordo com o Observatório do Futebol, a equipa lusa só é superada por Inglaterra e França no quesito dos plantéis com maior valor de mercado.

Conheça os favoritos e os ‘outsiders’. O JM apresenta nesta edição os principais candidatos à vitória e ainda os ‘outsiders’ da competição que se inicia já amanhã na Alemanha.

Saiba ainda que CR7 superou os 900 golos. Com o ‘bis’ à República da Irlanda (3-0), o ‘capitão’ da seleção lusa, de 39 anos, passou a somar 901 golos, em 1.246 jogos oficiais.

